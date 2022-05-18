экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия обещает всю возможную поддержку для удовлетворения внутреннего спроса на продовольствие

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа заявил во вторник, что Монголия окажет отечественным производителям всю возможную поддержку, чтобы полностью обеспечить внутренний спрос на продукты питания.

Во время встречи с представителями овощеводов на окраине столицы Улан-Батора Хурэлсух пообещал оказать им всемерное содействие, заявив, что правительство «всемерно поддержит строительство холодильных складов».

По данным пресс-службы президента, Монголия импортирует около 40 процентов своего годового спроса на овощи, или около 70 000 тонн.

Недавно президент предложил национальную кампанию «Продовольственное снабжение и безопасность» для развития сельскохозяйственных кластеров и создания комплексов по производству продуктов питания, чтобы полностью обеспечить внутреннее снабжение продовольствием и стать экспортером продуктов питания.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Талибы распустили ряд органов в Афганистане, в том числе парламент
  • Саид Моллай: Соглашение с Азербайджаном рассчитано только на 2 года, я гражданин Монголии
  • Программа «Общественный футбол» будет реализована по всей Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com