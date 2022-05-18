Монголия обещает всю возможную поддержку для удовлетворения внутреннего спроса на продовольствие

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа заявил во вторник, что Монголия окажет отечественным производителям всю возможную поддержку, чтобы полностью обеспечить внутренний спрос на продукты питания.

Во время встречи с представителями овощеводов на окраине столицы Улан-Батора Хурэлсух пообещал оказать им всемерное содействие, заявив, что правительство «всемерно поддержит строительство холодильных складов».

По данным пресс-службы президента, Монголия импортирует около 40 процентов своего годового спроса на овощи, или около 70 000 тонн.

Недавно президент предложил национальную кампанию «Продовольственное снабжение и безопасность» для развития сельскохозяйственных кластеров и создания комплексов по производству продуктов питания, чтобы полностью обеспечить внутреннее снабжение продовольствием и стать экспортером продуктов питания.

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