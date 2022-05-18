экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Binance приостановила торги Luna и UST

CentralAsia (MNG) -  Крупнейшая криптобиржа перестала проводить сделки с альткоинами после приостановки работы их сети и обвала курса.

13 мая с 11:30 мск криптобиржа Binance приостановила торговлю парами LUNA/BUSD и UST/BUSD, говорится в Telegram-канале компании. Также сегодня в 05:25 мск платформа прекратила вводы и выводы в сети Terra после того, как блокчейн был остановлен на высоте блока 7 607 789. В компании отметили, что ввод и вывод средств будет возобновлен после того, как сеть станет стабильной.

Стоимость токена UST 9 мая отклонилась от отметки в $1 и продолжила падать. На текущий момент она составляет $0,1. В то же время цена альткоина Terra (LUNA), который поддерживал курс стейблкоина, упал до $0,00001, хотя еще в начале недели он достигал $80.

Эмиссию альткоина повысили до 6,9 трлн токенов, однако это не помогло и руководители проекта приняли решение остановить сеть. 12 мая работа сети уже была приостановлена, после чего ее возобновили, отключив функцию делегирования.

источник: IDAX и krypto.mn

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • CNN: Турцию могут исключить из НАТО из-за позиции по членству Финляндии и Швеции в альянсе
  • «Политика Страны»: Что происходит с украинскими военными на «Азовстали»? Пять главных выводов
  • Российские войска понесли потери и отошли на Северодонецком направлении, - Генштаб ВС Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com