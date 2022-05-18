Binance приостановила торги Luna и UST

CentralAsia (MNG) - Крупнейшая криптобиржа перестала проводить сделки с альткоинами после приостановки работы их сети и обвала курса.

13 мая с 11:30 мск криптобиржа Binance приостановила торговлю парами LUNA/BUSD и UST/BUSD, говорится в Telegram-канале компании. Также сегодня в 05:25 мск платформа прекратила вводы и выводы в сети Terra после того, как блокчейн был остановлен на высоте блока 7 607 789. В компании отметили, что ввод и вывод средств будет возобновлен после того, как сеть станет стабильной.

Стоимость токена UST 9 мая отклонилась от отметки в $1 и продолжила падать. На текущий момент она составляет $0,1. В то же время цена альткоина Terra (LUNA), который поддерживал курс стейблкоина, упал до $0,00001, хотя еще в начале недели он достигал $80.

Эмиссию альткоина повысили до 6,9 трлн токенов, однако это не помогло и руководители проекта приняли решение остановить сеть. 12 мая работа сети уже была приостановлена, после чего ее возобновили, отключив функцию делегирования.

источник: IDAX и krypto.mn

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