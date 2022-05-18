«Книжный фестиваль» пройдет 20-22 мая в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - С 20 по 22 мая на главной площади столицы под эгидой спикера Великого Государственного Хурала Г.Занданшатар пройдет 31-й Национальный книжный фестиваль под девизом «Давайте читать дальше».

Монгольская книжная культура возникла в XIII веке в Монгольской империи вместе с созданием письменности.

В качестве организаторов нынешнего мероприятия выступают столичное управление по делам культуры и искусства и неправительственная организация «Мир книжной культуры».

В целях популяризации чтения Книжный фестиваль собирает большое количество книголюбов, авторов, издательств и художников для различных онлайн- и оффлайн-мероприятий, связанных с книгами, такие как авторские беседы, дискуссии, перформансы, раздача автографов, мероприятия «Знакомство с автором», мероприятия по обмену книгами и выпуску книг, а также семинары и т. д.

Ожидается, что на нем будут представлены лучшие книги около 500 монгольских и зарубежных авторов, вышедшие в свет в более 100 издательствах. По словам организаторов, в рамках фестиваля состоится выставка-ярмарка книг, встречи с монгольским писателями, а также знакомство с некоторыми интересными книгами китайских авторов, переведенными на монгольский язык, в том числе с романом «Жить», написанным китайским писателем Юй Хуа в 1993 году.

Данное произведение является одним из наиболее репрезентативных произведений Юй Хуа, которое также рассматривается как символ его творческой трансформации в литературе, от авангардной фантастики к литературному реализму. К настоящему моменту роман китайского писателя Юй Хуа «Жить» уже переведен на 15 языков мира, включая английский и монгольский языки.

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