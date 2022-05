В Ташкенте строители небоскреба Nest One вышли на акцию протеста из-за задержки зарплаты (видео)

В Ташкенте строители небоскреба Nest One вышли на акцию протеста из-за задержки зарплаты

CentralAsia (UZ) - 17 мая в соцсетях распространились сообщения о том, что десятки рабочих собрались у строящегося небоскреба Nest One в Ташкенте из-за задержки с выплатой зарплаты.

На видеозаписях, распространенных в социальных сетях, можно увидеть, как десятки рабочих в спецодежде, перекрыв дорогу, стоят у небоскреба Nest One в Ташкенте. На видео также слышны громкие выкрики участников акции протеста.

Спустя некоторое время Мурад Назаров, основатель девелоперской компании Murad Buildings, которая участвует в строительстве здания, обратился к пользователям соцсетей и попросил не раздувать инцидент, «если не всем хватило плова».

«Я стою у Nest One. 17 мая, время 15:09. Если честно, эта паника в социальных сетях утомила. Якобы что-то происходит у Nest One, толпа у Nest One. Вот, я в прямом эфире. Не паникуйте. Из-за того, что вы не поели плова, из-за того, что я не смог вас позвать, не нужно срывать досаду. Я снова приготовлю плов. Все спокойно. Прямой эфир. Зачем так паниковать? Все спокойно, тихо. Прошу, не паникуйте. Все идет отлично, работа кипит. Все работают», – заявил предприниматель.

Днем ранее Мурад Назаров опубликовал видео, на котором он готовит плов на крыше 52-этажного Nest One. Однако он ничего не сказал о причинах выхода рабочих на улицу.

Чуть позже администрация Nest One подтвердила информацию о том, что причиной акции протеста рабочих послужила задержка в выдаче заработной платы.

«Согласно внутреннему трудовому распорядку, заработные платы выдаются ежемесячно с 8 по 12 числа. В мае месяце по внутренним процедурным причинам произошла задержка на 4-5 дней. 16 мая все работники были оповещены о том, что 17 мая всем на карты поступят заработные платы, и они действительно начали поступать с утра в 9:00, как только банки начали свою работу», – сказал представитель компании Nest One в интервью Gazeta.uz.

Как пишет издание, ссылаясь на официальные источники, на место инцидента оперативно прибыли все ответственные лица, и на данный момент ведется проверка.

Пресс-служба ГУВД Ташкента сообщила, что в результате инцидента, произошедшего утром 17 мая, «никто не пострадал, рабочие вернулись на рабочие места».

Высота небоскреба Nest One составляет 266,5 метра. Данное сооружение будет состоять из 51 этажа и станет самым высоким зданием в Центральной Азии. Общая стоимость проекта, осуществляемого компанией Murad Buildings и турецкой компанией Özgüven Mimarlık составляет 150 миллионов долларов США.

Ранее в Ташкенте сообщали о том, что данный проект столкнулся с финансовыми проблемами. Однако в своем видеообращении 17 мая предприниматель Мурад Назаров заявил, что «все идет отлично».