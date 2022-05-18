Поезд «Тулпор Тальго» возобновил движение по маршруту Алматы-Ташкент-Алматы

CentralAsia (UZ) - После 2,5-летнего перерыва восстанавливается курсирование пассажирских поездов между Ташкентом и казахским городом Алматы, сообщил Минтранс Узбекистана.

Движение пассажирских поездов международного сообщения было остановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Первый поезд прибыл 17 мая на Северный вокзал Ташкента. Согласно расписанию поезд будет курсировать по понедельникам, средам и субботам с ж/д станции «Алматы-2» в 18:32, а также по вторникам, четвергам и воскресеньям в 12:39 – станция «Ташкент-Центральный».

Поезд состоит из 24 вагонов и может обслуживать 425 пассажиров одновременно. Билеты можно приобрести в кассах, а также в электронном виде.

При покупке электронных билетов пассажирам необходимо распечатать их на бумаге формата А4 для пересечения государственной границы Казахстана.

В связи с ситуацией с коронавирусом, пассажиры, следующие в настоящее время в Республику Казахстан, должны предъявить справку о прохождении тестирования на COVID-19 методом ПЦР сделанного не позднее 72 часов. Или же документальное подтверждение (сертификат) о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции, которое оба государства взаимно признали.

Отмечается, что АО «Узбекистон темир йуллари» в настоящее время ведет переговоры с другими соседними странами о постепенном возобновлении сообщения.