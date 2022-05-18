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Почти 500 этнических казахов покидают Туркменистан

CentralAsia (TM) -  490 этнических казахов из Туркменистана покинут Туркменистан в начале июня и навсегда переедут в Казахстан. Об этом сообщает независимое издание Turkmen.news со ссылкой на агентство «Туркмендемирёллары» («Туркменские железные дороги»).

По данным издания, 2 июня агентство «Туркмендемирёллары» организует спецпоезд по маршруту «Туркменбаши – Берекет – Серхетяка – Болашак». В Болашаке произойдет смена туркменского локомотива на казахстанский, однако пассажиры будут доставлены до следующей станции – Жанаозен. Оттуда состав вернется в Туркменистан.

Как сообщает туркменское издание, мероприятие проводится по просьбе Посольства Казахстана в Туркменистане в соответствии с решением Комитета по чрезвычайным ситуациям Туркменистана от 11 мая.

Правительство Казахстана реализует специальную программу, которая позволяет этническим казахам, проживающим за рубежом, эмигрировать в страну. По программе этнические казахи за рубежом, желающие переехать на постоянное жительство в Казахстан, имеют статус «кандас».

Издание turkmen.news сообщает, что 26 февраля 2021 года более 160 этнических казахов также поездом покинули Туркменистан и вернулись на историческую родину. Люди ждали этого момента больше года, отмечает издание и сообщает, что 2020 году от гражданства Туркменистана отказались 319 человек, из которых 70 человек — этнические казахи.

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