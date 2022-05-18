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Авиарейсы Улан-Батор — Бишкек с 24 мая будут летать 2 раза в неделю, - Hunnu Air
Предыстория: Монгольская частная авиакомпания Hunnu Air объявила расписание рейсов Улан-Батор — Бишкек

CentralAsia (MNG) -  Монгольская авиакомпания Hunnu Air сообщила, что рейсы Улан-Батор — Бишкек — Улан-Батор с 24 мая будут летать 2 раза в неделю по вторникам и субботам. Об этом сообщили в авиакомпании.

Пассажиры могут приобрести билеты на сайтах:

✈Hunnuair.com

✈Expedia.com

✈Orbitz.com

✈Cheaptickets.com

✈Cheapoair.com

✈Kayak.com

✈Aviasales.ru

✈Onetravel.com

Чтобы заказать билет нужны следующие данные: маршрут, дата рейса, копия паспорта и ваш контактный телефон.

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