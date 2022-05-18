Авиарейсы Улан-Батор — Бишкек с 24 мая будут летать 2 раза в неделю, - Hunnu Air
|Предыстория: Монгольская частная авиакомпания Hunnu Air объявила расписание рейсов Улан-Батор — Бишкек
CentralAsia (MNG) - Монгольская авиакомпания Hunnu Air сообщила, что рейсы Улан-Батор — Бишкек — Улан-Батор с 24 мая будут летать 2 раза в неделю по вторникам и субботам. Об этом сообщили в авиакомпании.
Пассажиры могут приобрести билеты на сайтах:
✈Hunnuair.com
✈Expedia.com
✈Orbitz.com
✈Cheaptickets.com
✈Cheapoair.com
✈Kayak.com
✈Aviasales.ru
✈Onetravel.com
Чтобы заказать билет нужны следующие данные: маршрут, дата рейса, копия паспорта и ваш контактный телефон.
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