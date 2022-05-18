В Алматы родилась девочка-богатырь. Её вес больше 6 кг

CentralAsia (KZ) - В родильном доме № 2 города Алматы на свет появилась девочка весом 6 кг 20 гр. Малышка стала вторым ребенком в семье, сообщили в управлении общественного здоровья города, передает Orda.kz.

Заведующая отделением неонатологии роддома Диляра Сыртанова сообщила, что в этой беременности они не ожидали рождения чрезмерно крупного ребенка.

«Мы сами не ожидали, что вес ребенка составит более 6 кг. УЗИ показывало: плод больше 4 кг, но точную массу по ультразвуковому исследованию определить нельзя. В истории мы написали предполагаемую массу – 4 290. Решили обойтись без кесарева сечения. Есть признаки, когда не рекомендуется проводить роды естественным путем. В нашем случае таких признаков не было. Конечно, также учитывали, что женщина уже рожала и вес ее первого ребенка тоже был не маленький – 4 кг 50 гр», - отметила специалист.

После рождения девочка в течение 10 дней находилась в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей и медсестёр. После ещё девять дней она была под наблюдением в отделении новорождённых вместе с мамой.

Маме новорождённой богатырши 23 года. Её зовут Инабат Костанбай. Она поблагодарила персонал больницы.

«Такие случаи – большая редкость не то что в нашем роддоме, но и в городе. Сейчас мама и новорождённая чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой», – отметила Сыртанова.

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