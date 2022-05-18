Между Улан-Батором и Чунцином установлены побратимские отношения

CentralAsia (MNG) - Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар провел виртуальную встречу с мэром муниципального народного правительства Чунцина Ху Хэнхуа и подписал Меморандум о взаимопонимании (МоВ) об установлении побратимских отношений между двумя городами.

Установление побратимских отношений не только углубит сотрудничество между двумя городами в бесчисленных сферах, но и откроет возможность внести значительный вклад в развитие и дружественные отношения между двумя странами. Во время виртуальной встречи мэр Улан-Батора подчеркнул, что подписание Меморандума о взаимопонимании откроет новую страницу в отношениях и сотрудничестве между двумя городами.

Мэр Чунцина Ху Хэнхуа отметил широкий потенциал для развития сотрудничества в сферах торговли, экономики, сельского хозяйства, биофармацевтики, электроники, электромобилей и дальнейшего укрепления сотрудничества на третьих рынках на основе международного транспортного и логистического преимущества Чунцина.

Чунцин является одним из четырех муниципалитетов, находящихся под непосредственным управлением центрального правительства Китайской Народной Республики.

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