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В офисе Зеленского назвали причины выхода из переговоров с Россией
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
Предыстория: МИД России объявил о выходе Украины из переговоров

CentralAsia (CA) -  Переговорный процесс в рамках делегаций между Украиной и Россией о прекращении «войны» приостановлен, поскольку военно-политическое руководство России все еще мыслит стереотипно и не учитывает изменений ситуации в Украине, которые произошли с начала российских военных действий, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Интерфакс-Украина».

«Объективно говоря, переговорный процесс действительно на паузе. Почему? Причин несколько. Россия не демонстрирует ключевого — понимания сегодняшних процессов в мире и своей крайне негативной роли. Во-вторых, Россия не понимает, что в любом смысле война идет уже не по правилам, графику или планам России. Сопротивление Украины и сопротивление профессиональное только нарастает. Поэтому никаких своих целей РФ не достигнет»,— рассказал Подоляк.

«На сегодня он (переговорный процесс) приостановлен. После стамбульского коммюнике каких-то изменений, продвижения вперед нет. Россия все еще остается в своем стереотипном мышлении»,— сказал он.

Однако Михаил Подоляк заявил, что переговоры рано или поздно продолжатся, так как любые военные действия кончаются за столом переговоров. По его словам, теперь переговоры будет модерировать президент Украины Владимир Зеленский.

О выходе Украины из переговоров сегодня, 17 мая, сообщили в МИД России. В ведомстве заявили, что переговоры не ведутся «ни в каком виде».

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