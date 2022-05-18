Проводятся исследования по международной постановке пьесы «Тамгагуй Төр»

CentralAsia (MNG) - Министр культуры Ч.Номин встретилась с артистами, которые выступают в спектакле «Тамгагуй Төр» (Государство без печати) в Государственном академическом театре драмы, проинформировал их о планах по выводу спектакля на международную сцену.

Спектакль «Тамгагуй Төр» по сценарию народного писателя, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля культуры Монголии Бавуугийн Лхагвасурэн в настоящее время ставится как физический театральный спектакль под руководством Б. Баатара. Министерство культуры, Монгольский Большой театр национальных искусств, Государственный академический театр драмы, Развлекательная компания «Герой» и «Хувьсал» Продакшн выступили сопродюсерами физического театрализованного представления классической монгольской пьесы в рамках государственно-частного партнерства. Благодаря использованию самых современных сценических технологий зрители могут насладиться несколькими видами театрального искусства.

«План действий Правительства на 2020-2024 годы отражает активизацию просветительской деятельности, развитие креативной культурной индустрии, включающей черты национального наследия, создание национального бренда, повышение социально-экономической отдачи от искусства и культуры.

Произведение, демонстрирующее наследие монгольского народа и его уникальные черты, обладает полным потенциалом приносить экономическую выгоду. Наряду с целью правительства по развитию творческих культурных индустрий, политика и план действий президента включают развитие национального бренда культуры и искусства путем поддержки индустрии в целях популяризации наследия Монголии в мире. В рамках этой политики Министерство культуры обязалось сделать акцент на продвижении произведений, созданных монгольскими художниками, на международный рынок, и изучает возможность вывода на международную сцену спектакля «Тамгагуй Төр», — сказала министр культуры Ч.Номин.

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