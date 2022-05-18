Мэр Улан-Батора выразил поддержку проекту снижения теплопотерь в панельных домах

CentralAsia (MNG) - Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар провел встречу с делегацией GIZ во главе с руководителем проекта Дуньей Хоффманн и заместителем руководителя Торге Кетельходт. Стороны обсудили результаты и ход реализации Проекта энергоэффективности и представили Проект снижения теплопотерь панельных домов.

В начале встречи мэр Улан-Батора выразил благодарность GIZ за поддержку в повышении энергоэффективности в Монголии. В рамках Проекта по энергоэффективности GIZ реализовала мероприятия по ремонту 22 школ и детских садов в юртовых районах Улан-Батора, созданию справочника по бюджету, электронной платформы и инвестиционного справочника, а также повышению квалификации персонала.

Дуня Хоффманн

Менеджер проекта GIZ Дуня Хоффманн сказала: «Проект энергоэффективности состоит из четырех частей. К ним относятся повышение прозрачности и эффективности государственных инвестиций, укрепление потенциала ключевых организаций в области планирования, повышение потенциала частного сектора и внедрение энергоэффективных технологий в Улан-Баторе. На основе полученного опыта в будущем можно сделать инвестиционную деятельность более открытой и рациональной, реализовать энергосбережение и продолжить повышение эффективности».

Делегаты подчеркнули, что проект по снижению теплопотерь в панельных домах имеет важное значение для ремонта и утепления ветхого фасада здания и создания комфортных условий проживания горожан. В Улан-Баторе 1077 панельных квартир, построенных до 2000 года, с высокими потерями тепла.

Губернатор столицы Д.Сумъяабазар отметил необходимость создания реальной экономии для обеспечения городов, не подключенных к центральному электро- и теплоснабжению, централизованными источниками. Он также выразил готовность реализовать проект по снижению теплопотерь в панельных домах через Зеленый фонд столицы при Улан-Баторской корпорации по управлению инвестициями и улучшить управление фондом в этом контексте, а также полную поддержку проекта со стороны столицы.

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