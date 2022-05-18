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Представлены коллекции зарубежного искусства в музее Занабазар

CentralAsia (MNG) -  В выставочном зале музея изобразительных искусств Занабазар 18 мая открылась выставка «Коллекции зарубежного искусства».

На выставке представлены произведения, хранящиеся в сокровищнице зарубежного искусства Музея изобразительных искусств Занабазар.

По случаю Международного дня музеев и 75-летия Международного совета музеев выставка организована под девизом «Сила музеев» в рамках задачи «Культурный обмен — ключ к построению мира между людьми».

Помимо произведений эпохи Возрождения, известных в истории мирового искусства как классика живописи, на выставке представлено более 90 экспонатов, в том числе орнаменты, изделия ручной работы и живопись из 23 стран, таких как Китай, Япония, Вьетнам, Болгария, Германия, Италия и Испания.

Выставка продлится 10 дней.

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