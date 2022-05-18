Войска РФ готовят наступление в Запорожской области и продолжают атаковать на Донбассе - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - На Донецком направлении российские войска продолжают наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях, а в Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска усиливают группировку войск для проведения наступления на Пологи — Орехов. Об этом говорится в новой сводке Генштаба Украины на 18 мая.

По данным Генштаба ВСУ, в некоторых приграничных районах Брянской и Курской областей войска РФ усиливают систему противовоздушной обороны и инженерного оборудования позиций.

На Харьковском направлении российская армия сосредоточилась на удержании занимаемых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Войска РФ производят артиллерийские обстрелы населенных пунктов Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник, пишет Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении российские войска наступают на населенный пункт Долгенькое - село на границе Харьковской и Донецкой областей, к западу от трассы Харьков-Ростов. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

Также Генштаб сообщает, что с целью осуществления логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений войска РФ перемещают с территории РФ вооружения и военную технику.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении российская армия вела наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий войска РФ сосредоточили в Луганской области до 15 вертолетов.

На Южнобугском направлении войска РФ сосредотачивают основные усилия на удерживании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Оказывают огненное влияние на подразделения украинских войск.

На Николаевском направлении для огневого поражения украинских войск российские военные развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и восьми - ствольной артиллерии.

По информации Генштаба, за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск было поражено 10 БПЛА оперативно-тактического уровня, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили один БПЛА и 4 крылатых ракеты.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты 12 российских атак, уничтожены 3 танка, 3 артиллерийские системы, 6 единиц боевой бронированной техники и 7 автомобилей войск РФ.