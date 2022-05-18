В Узбекистане за сутки выявлено 18 инфицированных коронавирусом

- Узбекистан, общество
- 11:48, 18 мая 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - На 18 мая общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238842. В течение прошедших суток зафиксированы 18 (накануне – 6) новых случаев, сообщает Минздрав Узбекистана.
Заболевшие зарегистрированы в столице (13) и Ташкентской области (5).
За день выздоровели 38 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237057).
На лечении находятся 148 больных COVID-19.
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