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В Узбекистане за сутки выявлено 18 инфицированных коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  На 18 мая общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238842. В течение прошедших суток зафиксированы 18 (накануне – 6) новых случаев, сообщает Минздрав Узбекистана.

Заболевшие зарегистрированы в столице (13) и Ташкентской области (5).

За день выздоровели 38 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237057).

На лечении находятся 148 больных COVID-19.

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