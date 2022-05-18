В Ташкенте пройдет заседание глав министерств по физической культуре и спорту стран-участниц ШОС

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 19-21 мая состоится очередное заседание руководителей министерств и ведомств по физической культуре и спорту стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По данным Национального Олимпийского комитета РУз, главы спортивных ведомств и представители связанных с этой сферой структур Узбекистана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России и Таджикистана примут участие в мероприятии. На заседании также в режиме онлайн будет представлена делегация Китая.

Основное заседание в рамках программы состоится 20 мая. Также запланирован визит в Национальный Олимпийский комитет представителей делегации, прибывшей в Ташкент и поездка в Ташкентскую область.

В повестке дня встречи обсуждение вопросов развития сотрудничества в организации спортивных соревнований высокого уровня, реализации перспективных проектов в спортивной сфере между странами-участницами ШОС. Наряду с этим, стороны обменяются опытом в сфере пропаганды здорового образа жизни, масштабных проектов по привлечению представителей подрастающего поколения в спортивную деятельность.

В рамках заседания будет утверждён план по реализации «дорожной карты» сотрудничества профильных министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств — членов ШОС на 2022-2024 годы.

Кроме того, руководители спортивного сектора ШОС также поделятся мнениями по содействию создания благоприятных условий для развития здорового образа жизни среди населения, укреплению дружеских связей через спорт, стимулированию атлетов, укреплению сотрудничества в развитии Олимпийского движения.