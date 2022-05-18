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В детском доме Ташкента после массового протеста воспитанников возбуждено уголовное дело

CentralAsia (UZ) -  Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела после проверки деятельности дома «Мехрибонлик» (детского дома) №21 в Юнусабадском районе Ташкента, где в апреле произошёл инцидент с участием воспитанников учреждения, сообщил пресс-секретарь ведомства Хаёт Шамсутдинов.

21 апреля в интернете распространилось видео, на котором воспитанники дома милосердия скандируют: «Уходите», предположительно медсестре. На другой записи можно услышать: «Нас бьют». В Министерстве народного образования заявляли, что у воспитанников сформировалось настроение недовольства в отношении одного из сотрудников.

Проверка детского омбудсмана Алии Юнусовой показала, что администрация дома отправляла детей в психиатрическую больницу, дети живут в атмосфере запугивания и недружелюбия.

Рабочая группа во главе с прокурором Юнусабадского района проверила деятельность дома милосердия. Установлено, что «из-за нездоровой и неудовлетворительной среды» в учреждении у некоторых воспитанников появилось «настроение недовольства», в связи с чем они организовали демонстрацию. По этой причине 26 апреля трудовой договор с директором детского дома был расторгнут.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что должностные и материально ответственные лица учреждения незаконно расхитили путём присвоения и растраты крупные суммы чужих средств.

16 мая прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса.

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