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Казахстан и Россия предложили вывести контейнеры из-под требования таможенного декларирования в ЕАЭС

CentralAsia (KZ) -  Казахстан и Россия предложили вывести контейнеры из-под требования таможенного декларирования в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В ЕЭК состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию таможенного регулирования в ЕАЭС с участием представителей стран-участниц союза. Приняты решения по поправкам, которые войдут в первый пакет изменений Таможенного кодекса ЕАЭС. Планируется создание дополнительных условий при осуществлении в Союзе контейнерных перевозок, за счет минимизации контрольных функций в отношении контейнеров, используемых для международных грузовых перевозок. Их особенностью являются контейнеры, которые признаются транспортным оборудованием, а не товаром, перемещаемым через таможенную границу. В ходе обсуждения представители России и Казахстана предложили полностью вывести контейнеры из-под требования таможенного декларирования и совершения таможенных операций при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС и убытии с нее», - говорится в сообщении.

Как отмечается, был «приведен аргумент в пользу мирового опыта и практики Китая».

«Практикуемые контрольные функции должны быть более эффективны и соразмерны оцененным рискам», - отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов.

Рабочая группа также рассмотрела итоги внутригосударственного согласования изменений Таможенного кодекса ЕАЭС в отношении регулирования внешней электронной торговли и обсудила ряд других поправок этого ключевого документа союза.

«Участники рабочей группы договорились продолжить обсуждение по наиболее чувствительным вопросам», - сказано в сообщении.

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