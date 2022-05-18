экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Главы спецслужб Узбекистана и Кыргызстана на вертолете осмотрели неописанный участок границы

CentralAsia (UZ) -  Во вторник, 17 мая, председатель Службы Государственной безопасности Узбекисиана Абдусалом Азизов провел с главой Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбеком Ташиевым встречу, во время которой они совершили на вертолете облет и осмотр неописанного участка кыргызско-узбекской границы в местности Гавасай Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает ГКНБ Кыргызстана.

Главы спецслужб также обменялись мнениями по ряду вопросов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • «Политика Страны»: Что происходит с украинскими военными на «Азовстали»? Пять главных выводов
  • ЕС обещает не допустить нехватки оружия и военной техники на Украине
  • В Алматы родилась девочка-богатырь. Её вес больше 6 кг


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com