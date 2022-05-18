Главы спецслужб Узбекистана и Кыргызстана на вертолете осмотрели неописанный участок границы

CentralAsia (UZ) - Во вторник, 17 мая, председатель Службы Государственной безопасности Узбекисиана Абдусалом Азизов провел с главой Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбеком Ташиевым встречу, во время которой они совершили на вертолете облет и осмотр неописанного участка кыргызско-узбекской границы в местности Гавасай Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает ГКНБ Кыргызстана.

Главы спецслужб также обменялись мнениями по ряду вопросов.

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