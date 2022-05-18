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Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

CentralAsia (CA) -  Послы Швеции и Финляндии Аксель Вернхофф и Клаус Корхонен передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки на вступление стран в альянс, сообщается в Twitter представительства Швеции в НАТО.

Церемония проходила в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Столтенберг заявил, что НАТО рассчитывает на «быстрые шаги» по оформлению их членства.

По мнению генсека НАТО, членство Финляндии и Швеции улучшит безопасность альянса. «Благодарим вас за подачу заявок. Все страны имеют право сами решать вопросы безопасности, и я приветствую Финляндию и Швецию в качестве членов НАТО»,— заявил он.

Заявки двух стран на вступление сначала должны рассмотреть в Совете НАТО. После этого соглашение о членстве необходимо ратифицировать на национальном уровне во всех 30 странах альянса.

Вчера, 17 мая, заявку Швеции подписала глава МИД Анн Линде. В тот же день парламент Финляндии одобрил аналогичную заявку большинством голосов, затем документ подписал финский президент Саули Ниинистё.

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