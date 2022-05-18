В Ташкенте восстановят 12 исторических крепостных ворот

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте рабочая группа приступила к восстановлению ворот Ташкента, сообщает администрация города.

Согласно данным, двое из двенадцати старинных ворот восстановят уже в этом году. Специалисты обсудили необходимость активизации работы с детально разработанной концепцией. Ворота обещают восстановить с точным историческим обликом, для чего привлекут опытных историков и археологов.

Решение о возрождению ворот в администрации города приняли ещё в октябре 2021 года.

До середины 19-го века Ташкент был окружен крепостной стеной с 12 воротами, названными по древнему наименованию местности или направления: Лабзак, Тахтапуль, Карасарай, Сагбан, Чигатай, Кукча, Самарканд, Камалон, Бешагач, Коймас, Коканд и Кашгар. Каждые из ворот охранялись стражниками, взимавшими налог с торговых караванов, прибывавших в Ташкент.

Ранее на столичном рынке Чорсу хотели провести реконструкцию, из-за которой старейший рынок Средней Азии мог потерять один из куполов.

Генпрокуратура РУз на днях возбудила уголовное дело за реконструкцию дворца последнего эмира Бухары. Сообщалось, что во время работ нанесен ущерб почти на 30 миллиардов сумов (2,6 млн.долларов), а сам дворец Ситорай Мохи-Хоса полностью утратил историческую ценность.