МВД Таджикистана сообщило о начале антитеррористической операции в ГБАО

CentralAsia (TJ) - Власти Таджикистана объявили о начале «антитеррористической операции» в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Об этом сообщает агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-центр министерства.

Как сообщает МВД в распространенной утром 18 мая информации, в Рушанском районе произошли столкновения между правительственными войсками и жителями, которые перекрыли дорогу на Хорог.

Правоохранительное ведомство не сообщает о жертвах, однако по некоторым данным, в ходе столкновений ранения получили несколько человек.

МВД отмечает, что «17 мая члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу «Душанбе — Кульма» на участке автодороги в Рушанском районе».

МВД сослалось на причастность к инциденту иностранных сил, заявив, что «преступники» при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также «привлекли иностранных наёмников для осуществления террористических актов и других форм провокации». При этом ведомство не назвало эти организации.

Некоторые новостные сайты, освещающие события в ГБАО, сообщают, что в столкновениях применялось тяжелое вооружение. Подтвердить эти слова из других источников пока невозможно. В настоящее время доступ в Интернет в ГБАО отключен.

Рушанский район находится на западе Горно-Бадахшанской АО. Он также граничит с Афганистаном.

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