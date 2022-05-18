Спецслужбы Кыргызстана и Казахстана ликвидировали крупный наркоканал (видео)

CentralAsia (KZ) - МВД Кыргызстана совместно с спецслужбами Казахстана ликвидировало сеть устойчивых каналов транспортировки и сбыта синтетических наркотиков.
Как сообщило ведомство, спецоперация на территории двух стран проводилась в течение полугода - с осени 2021-го.
По данным следствия, установлены и ликвидированы две нарколаборатории по производству синтетических наркотиков, которые через Интернет продавались в странах Средней Азии.
Изъято более 31 кг наркотиков, в том числе, 19,5 кг альфы PVP, 6 кг мефедрона, 5 кг гашиша. Отдельно МВД указывает на изъятие 765 кг марихуаны. Примерная прибыль от реализации наркотиков оценивается в 1,8 млн долларов.
В рамках спецоперации, отмечает МВД, задержаны четверо граждан Казахстана и трое - Кыргызстана.
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