Спецслужбы Кыргызстана и Казахстана ликвидировали крупный наркоканал (видео)

CentralAsia (KZ) - МВД Кыргызстана совместно с спецслужбами Казахстана ликвидировало сеть устойчивых каналов транспортировки и сбыта синтетических наркотиков.

Как сообщило ведомство, спецоперация на территории двух стран проводилась в течение полугода - с осени 2021-го.

По данным следствия, установлены и ликвидированы две нарколаборатории по производству синтетических наркотиков, которые через Интернет продавались в странах Средней Азии.

Изъято более 31 кг наркотиков, в том числе, 19,5 кг альфы PVP, 6 кг мефедрона, 5 кг гашиша. Отдельно МВД указывает на изъятие 765 кг марихуаны. Примерная прибыль от реализации наркотиков оценивается в 1,8 млн долларов.

В рамках спецоперации, отмечает МВД, задержаны четверо граждан Казахстана и трое - Кыргызстана.

наркотики

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения