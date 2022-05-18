экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спецслужбы Кыргызстана и Казахстана ликвидировали крупный наркоканал (видео)

CentralAsia (KZ) -  МВД Кыргызстана совместно с спецслужбами Казахстана ликвидировало сеть устойчивых каналов транспортировки и сбыта синтетических наркотиков.

Как сообщило ведомство, спецоперация на территории двух стран проводилась в течение полугода - с осени 2021-го.

По данным следствия, установлены и ликвидированы две нарколаборатории по производству синтетических наркотиков, которые через Интернет продавались в странах Средней Азии.

Изъято более 31 кг наркотиков, в том числе, 19,5 кг альфы PVP, 6 кг мефедрона, 5 кг гашиша. Отдельно МВД указывает на изъятие 765 кг марихуаны. Примерная прибыль от реализации наркотиков оценивается в 1,8 млн долларов.

В рамках спецоперации, отмечает МВД, задержаны четверо граждан Казахстана и трое - Кыргызстана.

наркотики

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Душанбе заложили капсулу для строительства нового здания посольства Казахстана
  • Тайваньская стратегия сдерживания распространения COVID-19 использует инновационные технологии, — представитель Тайваня
  • Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, - Песков


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com