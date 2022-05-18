Подорожание сахара в Казахстане связано с ростом мировых цен - Минсельхоз РК

CentralAsia (KZ) - Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев после заседания правительства 17 мая, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что высокие цены на сахар в Казахстане связаны с ценами на мировом рынке, передает Деловой Казахстан.

По его словам, сахар является товаром биржи. Поэтому цена на сахар зависит от торговли на бирже.

«Например, цены на тростниковый сахар определяются на Лондонской бирже, цены на сахар определяются на бирже в Нью-Йорке. Сейчас удорожание сахара — мировая тенденция. В связи с этим цены подорожали и на наших заводах», — сказал Карашукеев.

Ранее, 13 мая, министерство сельского хозяйства Казахстана подписало приказ о запрете с 23 мая на полгода вывоза из страны белого сахара и сахара-сырца тростникового на фоне сообщений о нехватке этой продукции в стране. Касательно этого 17 мая министр Карашукеев заявил, что Казахстан ежегодно экспортирует лишь две-три тысячи тонн сахара.

«Небольшие объемы экспорта решили оставить у себя в стране, поскольку в приграничных с другими странами регионах Казахстана цены на сахар дешевле», — сказал министр, выразив опасение по поводу вывоза в соседние страны казахстанского сахара из-за его низкой в сравнении с соседними странами цены.

В 2021 году Казахстан импортировал из-за рубежа 506,9 миллиона тонн сахара и сахара-сырца. Из них 275,8 миллиона тонн привезли из России.

В этом году после наложения Западом антироссийских санкций из-за начала спецоперации в Украине Россия ограничила экспорт некоторых видов продовольственных товаров, в том числе и сахара. В ряде регионов Казахстана в марте наблюдались ощутимое увеличение цен на сахар и ограничения на отпуск в одни руки.

Казахстан импортирует сахар из Беларуси, Бразилии и Мексики.

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