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В Узбекистане вновь появятся медвытрезвители

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане создаются пункты оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 16 мая этого года.

Согласно документу, сотрудники ОВД получают право по своей инициативе готовить и оформлять документы по направлению на принудительное лечение лиц, страдающих наркологическими заболеваниями.

С 1 января 2023 года проведение всех медицинских освидетельствований по направлению на принудительное лечение лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, будет осуществляться в наркологических диспансерах, в необходимых случаях – в других учреждениях.

Будет создана возможность получения данных о койко-местах, имеющихся в наркологических диспансерах, в режиме реального времени.

В амбулаторных и стационарных отделениях Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра наркологии и его территориальных филиалах появятся должности медицинского психолога или психотерапевта.

Согласно постановлению, в каждой области страны будут созданы межрайонные пункты оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, не менее чем на 10 койко-мест (в 2022 году - 114 койко-мест, в 2023-2024 годах - 20 койко-мест).

Также, до конца 2022 года в наркологических диспансерах будет создано дополнительно 430 мест для добровольного и обязательного лечения наркологических больных.

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