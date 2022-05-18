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Леонид Слуцкий стал руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий

CentralAsia (CA) -  Депутаты ЛДПР большинством голосов избрали Леонида Слуцкого главой фракции в Госдуме, сообщается в Telegram-канале партии.

Предыдущий руководитель фракции, основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский, умер 6 апреля после продолжительной болезни: политик тяжело болел COVID-19. 17 мая Госдума досрочно прекратила его депутатские полномочия.

После смерти Жириновского Слуцкого назначили исполняющим обязанности руководителя фракции.

Леонид Слуцкий стал депутатом Госдумы в конце 1999 года. В 2016 году он возглавил думский комитет по международным делам. Депутат входит в делегацию России на переговорах об урегулировании с Украиной.

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