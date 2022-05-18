В Казахстане утвердили предельные цены на товарный газ до 2023 года

CentralAsia (KZ) - Цены на газ выросли в десяти регионах Казахстана, прежние цены остались только в Нур-Султане, ВКО, Акмолинской и Карагандинской областях.

Министр энергетики РК Болат Акчулаков подписал приказ об утверждении новых предельных цен на газ внутри страны, в том числе в двух новообразовавшихся областях. Цены будут действовать в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.

По сравнению с ценами, указанными в приказе от 1 июля 2021 года, предельные цены на газ выросли в 10 областях и Шымкенте, прежними цены остались только в Нур-Султане, Акмолинской, Карагандинской областях и ВКО.

Больше всего цены выросли в Мангистауской, Туркестанской, Атырауской областях и городе Шымкент. Меньше всего в ЗКО, Кызылординской, Костанайской и Актюбинской областях.

В новообразовавшихся областях Жетысу и Улытау цены на предельный газ составили 22 413 и 25 764 тысяч тенге, соответственно.

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