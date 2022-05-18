экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане утвердили предельные цены на товарный газ до 2023 года

CentralAsia (KZ) -  Цены на газ выросли в десяти регионах Казахстана, прежние цены остались только в Нур-Султане, ВКО, Акмолинской и Карагандинской областях.

Министр энергетики РК Болат Акчулаков подписал приказ об утверждении новых предельных цен на газ внутри страны, в том числе в двух новообразовавшихся областях. Цены будут действовать в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.

По сравнению с ценами, указанными в приказе от 1 июля 2021 года, предельные цены на газ выросли в 10 областях и Шымкенте, прежними цены остались только в Нур-Султане, Акмолинской, Карагандинской областях и ВКО.

Больше всего цены выросли в Мангистауской, Туркестанской, Атырауской областях и городе Шымкент. Меньше всего в ЗКО, Кызылординской, Костанайской и Актюбинской областях.

В новообразовавшихся областях Жетысу и Улытау цены на предельный газ составили 22 413 и 25 764 тысяч тенге, соответственно.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Туркменистане вернувшимся из Турции женщинам рекомендуют не носить облегающую одежду
  • Талибы распустили ряд органов в Афганистане, в том числе парламент
  • В Алматы родилась девочка-богатырь. Её вес больше 6 кг


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com