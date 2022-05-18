В Таджикистане в июне температура достигнет +45 градусов

CentralAsia (TJ) - В июне месяце в Таджикистане прогнозируется очень жаркая погода почти во всех регионах страны, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на начальника отдела метеорологических прогнозов Агентства по гидрометеорологии РТ Саттора Саидова.

По данным синоптиков, здесь средняя месячная температура воздуха составит: в долинах 25-30 тепла, в предгорных районах 22-24 тепла.

В первой половине месяца ожидается колебание температуры: ночью от 14-19 до 20-25 тепла, днем от 27-32 до 32-37 тепла, по югу до 40 тепла. В предгорьях ночью от 10-15 до 13-18 тепла, днем от 23-28 до 28-33 тепла.

Во второй половине месяца ожидается повышение температуры ночью до 20-25 тепла, днем 35-40 тепла, по югу местами до 44 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла.

Месячное количество осадков ожидается ниже, местами в пределах климатической нормы и составит: долинные районы РРП (норма 6-6,2 мм), Хатлонской области (норма 2-8 мм), в предгорных районах (норма 12-21 мм).

В Душанбе средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы и составит: 25-30 тепла.

В первой половине месяца температурный фон ожидается: ночью 14-19 тепла, днем от 27-32 до 32-37 тепла. Во второй половине месяца ожидается повышение температуры ночью до 20-25 тепла, днем 35-40 тепла,

Месячное количество осадков ожидается в пределах климатической нормы (6,2 мм).

Кратковременные грозовые дожди малой интенсивности наиболее вероятны в начале и в середине месяца.

Ночью от 0-5 тепла до 5-10 тепла, днем от 11-16 тепла, до 18-23 тепла.

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