экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ереване продолжаются протесты с требованием отставки премьер-министра

CentralAsia (CA) -  Полиция Армении утром в среду, 18 мая,провела задержание демонстрантов, перекрывающих улицы в рамках акций за отставку премьера Никола Пашиняна.

«На данный момент в отделения полиции доставлено 352 человека», - сообщили Интерфаксу в пресс-службе полиции.

Участники акции перекрывают автомобильное движение в разных частях Еревана. Оппозиционные активисты заблокировали работу ереванского метрополитена на станции «Еритасардакан» в центре города. Несколько десятков демонстрантов препятствовали движению поезда, встали в дверях, выкрикивали лозунги «Армения без Никола» и «Армения без турок».

Пресс-служба метрополитена сообщила, что работа метро на всех станциях нарушена. «Все входы в метрополитен на всех станциях закрыты», - сказали в пресс-службе.

В настоящее время оппозиция проводит шествия по центру Еревана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • За сутки в Монголии выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19
  • МИД России объявил о выходе Украины из переговоров
  • В Ташкенте восстановят 12 исторических крепостных ворот


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com