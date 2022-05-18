В Ереване продолжаются протесты с требованием отставки премьер-министра

CentralAsia (CA) - Полиция Армении утром в среду, 18 мая,провела задержание демонстрантов, перекрывающих улицы в рамках акций за отставку премьера Никола Пашиняна.

«На данный момент в отделения полиции доставлено 352 человека», - сообщили Интерфаксу в пресс-службе полиции.

Участники акции перекрывают автомобильное движение в разных частях Еревана. Оппозиционные активисты заблокировали работу ереванского метрополитена на станции «Еритасардакан» в центре города. Несколько десятков демонстрантов препятствовали движению поезда, встали в дверях, выкрикивали лозунги «Армения без Никола» и «Армения без турок».

Пресс-служба метрополитена сообщила, что работа метро на всех станциях нарушена. «Все входы в метрополитен на всех станциях закрыты», - сказали в пресс-службе.

В настоящее время оппозиция проводит шествия по центру Еревана.