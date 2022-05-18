Republic: «Пятно на совести человечества» или либеральный автократ? Новым президентом ОАЭ стал старый друг Путина

Президент России Владимир Путин на встрече с шейхом Мухамедом во время визита в Кувейт в 2019 году

CentralAsia (CA) - Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед Аль Нахайян, пришедший к власти на прошлой неделе, известен как поклонник соколиной охоты, арабский Меттерних и «большой друг российского народа», пишет Republic.

В Объединенных Арабских Эмиратах — федеративном государстве на западном побережье Персидского залива, состоящем из семи эмиратов, — на прошлой неделе был объявлен 40-дневный траур по случаю кончины жизни шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна. ОАЭ — абсолютная монархия, но во главе государства стоит президент — эмир Абу-Даби, крупнейшего из семи эмиратов (правительство возглавляет эмир Дубая). Шейх Халифа, умерший 13 мая на 73-м году жизни, формально руководил родным эмиратом и ОАЭ последние 18 лет. Но реально страной управлял наследный принц Абу-Даби — шейх Мухаммед бен Заид бен Султан Аль Нахайян.

Уже на следующий день после смерти президента Федеральный национальный совет (парламент) утвердил на освободившуюся должность 61-летнего принца. Новый правитель, которого на западный манер часто называют «МБЗ» (Мухаммед бен Заид) по первым буквам имени, поблагодарил законодателей за оказанное ему «драгоценное доверие».

Маленькая Спарта

«Мы поздравили его и выразили ему преданность как нашу лично, — написал в Twitter после единодушного голосования шейх Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум, правитель эмирата Дубай, — так и наших народов. Он поведет нашу страну к славе и чести во славу Бога».

Фактическая власть в ОАЭ начала постепенно переходить к Мухаммеду бен Заиду по мере ухудшения здоровья его сводного брата шейха Халифы, особенно после его инсульта в январе 2014 года. Под фактическим руководством шейха Мухаммеда Эмираты отправили человека в космос и зонд на Марс, построили первый атомный реактор. Именно он превратил некогда крошечную слабую армию ОАЭ в одну из самых грозных, современных и эффективных не только в Персидском заливе, но и на всем Ближнем Востоке. В сочетании с огромными запасами нефти и заслуженным статусом финансового и делового хаба региона мощные вооруженные силы еще больше повышают и без того солидный вес ОАЭ на международной арене.

Эмиратская армия пользуется уважением в регионе и за его пределами вполне заслуженно. Знающие люди утверждают, что какими ни есть успехами в войне в Йемене коалиция во главе с Саудовской Аравией (КСА) на 95–100% обязана ВС ОАЭ. Не случайно бывший министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Эмираты за немногочисленную, но сильную и отлично вооруженную армию «Маленькой Спартой».

Мухаммед бен Заид немало дал эмиратской молодежи, например, бесплатное жилье, образование и здравоохранение, но и кое-что потребовал взамен. Летом 2014 года шейх Халифа подписал по его совету закон о всеобщей воинской службе. Девушкам Мухаммед разрешил служить в армии добровольно, но именно на них он решил испробовать эффективность военной подготовки в тренировочных лагерях. Причем первыми выпускницами этих лагерей стали его дочери и многочисленные племянницы.

Вскоре после введения всеобщей воинской повинности шейх Мухаммед собрал несколько сотен молодых людей, не явившихся на призывные пункты, и целый час рассказывал, как его отец строил страну и что с таким несознательным подрастающим поколением тому едва бы это удалось. Прочитав лекцию, он отправил «уклонистов» на месяц в тюрьму.

В негласном соревновании за право считаться самым влиятельным правителем арабского мира шейх Мухаммед успешно конкурирует с наследным принцем КСА и своим союзником Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Аббревиатуры их имен отличаются лишь последней буквой: МБЗ и МБС соответственно.

В 2019 году New York Times назвала Мухаммеда Аль Нахайяна самым влиятельным человеком в арабском мире, а журнал Time в том же году включил его в список 100 наиболее влиятельных людей планеты.

«Мухаммед бен Заид определил вектор развития не только для ОАЭ, но и показал, в каком направлении следует двигаться всему Персидскому заливу», — считает Кристин Диван из Института арабских государств Залива в Вашингтоне.

Новым президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед

Белый кречет из России

Мухаммед бен Заид — законодатель моды региона и во внешней политике. Под его руководством во внешней политике ОАЭ появились хорошо заметные военные нотки. ОАЭ присоединились к Саудовской Аравии во время войны в Йемене, которая не закончилась до сих пор. Он — один из главных авторов и сторонников создания новой антииранской оси с Израилем.

С другой стороны, шейх Мухаммед показал себя как гибкий политик: после коронавирусной пандемии Абу-Даби начал проводить более миролюбивую политику и сократил военное присутствие в Йемене. Сейчас Мухаммед бен Заид пытается наладить отношения с Тегераном, Анкарой, а также с Сирией и Катаром, с которым Абу-Даби поссорился несколько лет назад «по инициативе» Эр-Рияда.

Покойный шейх Халифа первым в арабском мире официально отменил два года назад закон, запрещавший контакты с Израилем до тех пор, пока Тель-Авив не признает независимое Палестинское государство. Однако ни для кого не секрет, что фактическим автором этого закона был Мухаммед бен Заид. ОАЭ и Бахрейн стали первыми арабскими государствами, установившими дипломатические отношения с Израилем.

Нынешняя смена власти — третья по счету за всю полувековую (с 1971 года) независимую историю Эмиратов. Быстрота, с которой было объявлено имя нового правителя, должна свидетельствовать об единстве и стабильности одной из главных нефтедобывающих стран мира.

Мухаммед бен Заид возглавил ОАЭ в один из наиболее бурных периодов истории планеты. В последние годы у ОАЭ заметно ухудшились отношения с США, где резко снизился интерес к Ближнему Востоку. Несмотря на попытки Белого дома улучшить отношения с нефтяными тяжеловесами типа КСА, ОАЭ, Эр-Рияд и Абу-Даби отказались не только наращивать добычу нефти, о чем их просило все американское руководство, включая Джо Байдена, и союзники США, но и не стали осуждать Россию за военную спецоперацию в Украине. Абу-Даби воздержался при голосовании в Совете безопасности ООН по осуждению России.

В начале марта Мухаммед бен Заид отказался разговаривать с президентом Байденом по телефону, когда тот сколачивал антироссийскую коалицию и хотел попросить кронпринца увеличить добычу нефти.

16 мая в Абу-Даби вылетела очередная представительная делегация из Вашингтона во главе с вице-президентом Камалой Харрис. Восстанавливать испортившиеся отношения с одним из главных союзников Америки на Ближнем Востоке президент Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену, министру обороны Ллойду Остину и директору ЦРУ Уильяму Бернсу.

Если отношения с США в данный момент оставляют желать лучшего, то отношения ОАЭ с Россией и Китаем развиваются по нарастающей. Новый правитель Эмиратов 11 раз приезжал в Россию. Дважды — в 2007 и 2019 годах — посещал с официальными визитами Абу-Даби и президент России Владимир Путин, называющий шейха Мухаммеда «старым другом» и «большим другом России». Они регулярно общаются по телефону.

Владимир Путин на встрече с астронавтами из ОАЭ в ходе визита в Кувейт, 2019 год

Во время официального визита в ОАЭ осенью 2019 года российский президент подарил Мухаммеду бен Заиду, большому поклоннику соколиной охоты, белого кречета. Еще один показательный факт: именно в России, а не на Западе готовились к полету в космос эмиратские астронавты Хазза Аль Мансури и Султан Аль Нейяди.

Считается, что шейх Мухаммед был посредником на переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В 2016 году американцы даже обвинили Мухаммед бен Заида в участии в российском вмешательстве в выборы президента США после того, как его советник Джордж Надер организовал им с МБС встречу на Сейшелах с американцами и русскими, которых представлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В 2020 году Надер, кстати, получил 10 лет тюрьмы, но не за политику, а за детскую порнографию. Что же касается Мухаммеда бен Заида, то его имя было даже упомянуто в знаменитом докладе спецпрокурора Мюллера.

Суровое королевское воспитание

Клан Нахайянов правит Абу-Даби уже более двух с половиной веков. Руководят они все полвека существования и Объединенными Арабскими Эмиратами, у истоков которых стоял шейх Заид бен Султан аль Нахайян, первый президент федеративного государства. В 2004 году пост президента ОАЭ после смерти шейха Заида занял его сын шейх Халифа, а шейх Мухаммед занял освободившееся место наследного принца и постепенно стал фактическим правителем не только родного эмирата, но и всего государства.

Шейх Мухаммед — третий правитель Эмиратов из рода Нахайянов. Он родился 11 марта 1961 года в Эль-Айне, четвертом по численности населения городе ОАЭ и единственном крупном городе, находящемся вдали от моря. Эль-Айн находится в 148 км от Абу-Даби.

Мухаммед — третий сын шейха Заида от самой любимой жены — шейхи Фатимы бинт Мубарак аль-Кетби. Он уже 40 лет женат на шейхе Саламе бинт Хамдан ибн Мухаммад Аль Нахайян, родившей ему четырех сыновей и пять дочерей.

Новый президент ОАЭ (в центре) принимает в своей резиденции испанского короля Фелипе (справа)

До 14 лет Мухаммед учился в школах Эль-Айна и Абу-Даби, затем отец отправил его в Марокко, где он учился в одном классе с тезкой, будущим королем этой страны Мухаммедом VI. Особой нужды в отправке юного Мухаммеда на самый край исламского мира не было. Шейх Заид послал его в Рабат под чужой фамилией для воспитания характера и дисциплины. Будущему правителю пришлось несколько месяцев работать официантом, он сам себе стирал и готовил еду. Позднее Мухаммед вспоминал, что основной его едой тогда был салат табуле. Тарелка с салатом всегда стояла в холодильнике. Причем табуле, бывало, лежал в холодильнике до тех пор, пока в нем не заводилась плесень.

На этом воспитание характера будущего правителя не закончилось. Шейх Заид отправил сына на лето в школу-интернат Гордонстаун в шотландском местечке Мори. В этом привилегированном учебном заведении учились многие представители знати и знаменитости, включая немало членов семейства Виндзоров. Принц Чарльз, к примеру, Гордонстаун терпеть не мог, наверное, за холодные души, которые должны принимать каждое утро учащиеся.

18-летним юношей шейх Мухаммед вернулся в 1979 году на туманный Альбион и проучился около года в Королевской военной академии в Сэндхерсте, где научился летать на вертолете и прыгать с парашютом.

Шейх Мухаммед прошел по всем ступенькам военной карьерной лестницы. Сейчас он генерал-лейтенант. Это высокое звание Мухаммед получил в самом начале 2005 года, когда уже был наследным принцем Абу-Даби (с ноября 2004 года, после смерти отца), одновременно с назначением на пост заместителя главнокомандующего ВС ОАЭ. С декабря 2004 года он также возглавлял Исполнительный совет Абу-Даби, отвечающий за развитие и планирование в эмирате, и занимал немало других важных постов не только в военном ведомстве, но и в экономике и политике.

Просвещенный монарх

Мухаммед бен Заид, как нетрудно догадаться, как любой другой авторитарный правитель в арабском мире, не пользуется особой популярностью у западных правозащитников. Они обвиняют его в жестокости и автократическом правлении.

«ОАЭ — пятно на совести человечества, — говорит конгрессмен от Калифорнии Рогита «Ро» Ханна. — Стиль управления ими идет вразрез со всеми нормами и правилами цивилизованного мира». Еще более резко выразилась Тамара Кофман Уиттс, бывшая сотрудница Госдепа, а сейчас аналитик в Брукингском институте. «Вооружая ОАЭ, — сказала она, — мы создали маленького Франкенштейна».

С другой стороны, новый правитель ОАЭ с еще большими основаниями считается реформатором. Например, в первые годы пребывания шейха Мухаммеда на посту кронпринца (2005–2008) численность госслужащих в Абу-Даби (в основном в правительстве) благодаря его реформам сократилась в 10 раз: с 64 тысяч до 7 тысяч человек. Тогда же он начал диверсифицировать экономику Эмиратов при помощи созданного им суверенного фонда «Мубадала». На деньги «Мубадалы», к примеру, в его родном городе Эль-Айне был создан аэрокосмический хаб, в котором 86% работников составляли женщины. Представительниц слабого пола, кстати, немало и в правительстве ОАЭ, где каждый третий министр — женщина.

Особенно продвинутые политологи даже называют его иногда арабским Меттернихом за борьбу с радикальным исламизмом. До конца девяностых годов прошлого века Мухаммед бен Заид благоволил к братьям-мусульманам, идеи которых ему привил еще в детстве приставленный к нему отцом воспитателем известный ученый Иззедин Ибрагим. Прозрение наступило на рубеже веков. После терактов в США в 2001 году он объявил исламским радикалам войну. В правильности решения бороться с братьями-мусульманами Мухаммеда еще больше убедила арабская весна. Кстати, он стал одним из главных организаторов военного переворота в Египте летом 2013 года, когда Абдул Фаттах Ас-Сиси сверг президента Мухаммеда Мурси, члена партии «братьев-мусульман».

Узнав в 2009 году, что один из его сыновей тоже попал под влияние исламистов, шейх Мухаммед вспомнил свое детство и отправил его в Эфиопию работать в Красном Кресте, чтобы он понял, что нельзя делить людей в зависимости от правильной и неправильной религии на плохих и хороших.

Если оценивать Мухаммеда бен Заида как политика и правителя, то, возможно, его стоит назвать либеральным автократом. Эта оценка, как и все оценки подобного рода, конечно, во многом зависит от того, откуда смотреть на ОАЭ. Например, с точки зрения западных правозащитных организаций, Эмираты — диктатура, лидер которой уничтожает любую оппозицию. Достаточно сказать, что в ОАЭ так же, как в большинстве арабских монархий, нет политических партий и все видеокамеры принадлежат государству. Еще один штрих — приложение, разработанное во время пандемии, кроме главной задачи — отслеживать инфицированных коронавирусом, помогало службе безопасности следить за немногочисленными диссидентами.

С другой стороны, в сравнении с Египтом или Сирией ОАЭ могут показаться едва ли не моделью просвещенного либерализма.

Нынешний правитель Эмиратов не очень похож на кровожадного тирана. Как любой уважающий себя араб, он обожает соколиную охоту, но при этом еще и увлекается поэзией, особенно в стиле набати. Мухаммед бен Заид регулярно проводит поэтические конкурсы и прочие литературные мероприятия и при возможности лично на них присутствует и награждает победителей.

Шейх Мухаммед мечтает сделать ОАЭ лидером образования в регионе и хочет поднять уровень образования в стране до самых высоких западных стандартов. Причем не просто мечтает, но и много для этого делает на посту главы Совета образования Абу-Даби, который он занимает много лет. Большой поклонник спортивного образа жизни Мухаммед бен Заид сделал обязательным предметом в эмиратских школах джиу-джитсу.

Лишь каждый десятый из 10 миллионов эмиратцев обладает гражданством. Остальные — рабочие из-за границы, которым нужно где-то молиться. Поэтому в Эмиратах разрешены христианские церкви, индуистские и сикхские храмы.

В 2018 году шейх Мухаммед создал Министерство толерантности, а следующий год объявил Годом толерантности. В 2019 году в Абу-Даби приезжал папа Франциск, прошла конференция о диалоге двух конфессий и состоялись юношеские Паралимпийские игры.

Шейх Мухаммед предпочитает оставаться в тени. Он редко ездит за границу с официальными визитами и ни разу не участвовал ни в работе Генассамблеи ООН, ни в работе Всемирного экономического форума в Давосе. Совсем редко выступает с речами и избегает интервью.

Шейх Мухаммед строен и подтянут, очень пунктуален и всегда готовится к любой встрече независимо от ее важности. Он часто проводит деловые встречи на ходу, во время долгих прогулок, делая в случае необходимости записи на руке.

Мухаммед бен Заид любит рассказывать гостям, как инкогнито возил внуков в Диснейленд. Он почти всегда беседует с американскими чиновниками среднего ранга, а высокопоставленных встречает в аэропорту лично и с обаятельной улыбкой предлагает устроить экскурсию на вертолете.

По Абу-Даби Мухаммед ездит на белом Nissan Patrol, причем за рулем сидит сам. Ему явно нравится удивлять западных дипломатов отказом от положенных ему по чину привилегий. Однажды он куда-то вез бывшего посла США, который обратил внимание на отсутствие телохранителей.

«Не беспокойтесь, — успокоил его шейх Мухаммед. — Посмотрите на пол за вашим сиденьем». На полу лежал автомат.