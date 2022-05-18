На борьбу с коронавирусом Казахстан потратил более $2,8 млрд

CentralAsia (KZ) - На борьбу с пандемией COVID-19 в Казахстане за 3 года было выделено 894 млрд тенге ($2 млрд 81 млн 152 тыс.). Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает Tengrinews.kz.

По ее словам, в 2020 году из бюджета было затрачено 252 млрд тенге ($586 млн 633 тыс.).

«Из них 28 млрд ($65 млн 181 тыс.) - на покупку лекарств, защитных средств, медицинскую технику. 197 млрд тенге ($458 млн 530 тыс.) - на доплаты медикам. Командировочные расходы, в основном сотрудников СЭС, кроме того, 20 млрд тенге ($46 млн 551 тыс.) в 2020 году выделено на оплату труда сотрудников по оказанию медицинской помощи населению, из них 5 млрд тенге ($11 млн 637 тыс.) - на аппараты ИВЛ из Всемирного банка», - сказала Гиният.

В 2021 году на пандемию потратили 556 млрд тенге ($1 млрд 294 млн 126 тыс.)

«Было 3 волны коронавируса в 2021 году, весь год вели борьбу с этим вирусом. 97 млрд ($225 млн 773 тыс.) - на вакцины, шприцы и диагностику коронавируса. 413 млрд тенге ($961 млн 284 тыс.) - на доплаты медикам и командировочные расходы, 40 млрд ($93 млн 102 тыс.) - из фонда на оплату лечения в больницах», - пояснила министр.

В 2022 году, по словам Гиният, на борьбу с COVID-19 выделяется 86 млрд тенге ($200 млн 170 тыс.).

«9 млрд тенге ($20 млн 948 тыс.) потрачено на покупку вакцин VeroCell и QazVaq, 20 млрд тенге ($46 млн 551 тыс.) - выплатили средства за Pfizer в прошлом году, мы об этом в Мажилисе говорили», - рассказала она.

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