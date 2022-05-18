Минобороны России заявило о сбитых Су-25 и МиГ-29 Украины

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CentralAsia (CA) - Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 над селом Триполье в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в Telegram.

Кроме того, военные уничтожили самолет МиГ-29 в районе села Каменная Яруга Харьковской области. Они также поразили 15 беспилотников в населенных пунктах Семеновка, Великие Проходы, Балаклея, Малые Проходы, Великая Камышеваха в Харьковской области, Рудничный, Грабское, Старомихайловка, Вольное в ДНР и Беляевка, Чернобаевка в Херсонской области.

По заявлению ведомства, российские силы уничтожили два украинских самолета Су-24 на военном аэродроме в районе Днепропетровска, девизион зенитных ракетных комплексов С-300 вблизи Николаева, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут ДНР.

В районах Каменки и Малой Камышевахи Харьковской области перехвачены 8 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 2 пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в округе Соледара, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники. По версии Минобороны, уничтожены расположения подразделений наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов вблизи Угледара.«В результате ударов авиации уничтожены более 270 националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники», — заявили в ведомстве.

Ракетные войска и артиллерия уничтожили 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники. В список попали 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М-777 производства США около села Подгорное в ДНР.

Помимо этого российские военные разрушили понтонную переправу ВСУ для форсирования реки Северский Донец вблизи Протопоповки Харьковской области.

По данным Минобороны, с начала военной операции вооруженные силы России уничтожили 172 самолета, 125 вертолетов, 927 беспилотников, 311 зенитных ракетных комплексов, 3139 танков и других боевых бронированных машин, 389 установок реактивных систем залпового огня, 1548 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2997 единиц специальной военной автомобильной техники.