В Таджикистане в ходе «антитеррористической операции» в Рушане убиты 8 и задержаны более 70 членов ОПГ, – МВД РТ

- Таджикистан, политика
- 17:59, 18 мая 2022
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CentralAsia (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает, что в результате «антитеррористической операции» в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области были убиты 8 членов ОПГ, 11 человек ранены и более 70 – задержаны. Об этом сообщает агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-центр министерства.
По данным МВД, организованные преступные группировки в Рушанском районе ГБАО совершили сегодня нападение на колонну автомашин специального антитеррористического подразделения Госкомитета национальной безопасности страны.
При нападении, как отмечается в сообщении МВД, использовались различные виды оружия и «Коктейли Молотова». В результате нападения был убит один офицер и ранены 13 бойцов спецподразделения.
Отмечается, что ОПГ в составе 200 человек, используя все виды оружия в центре Рушанского района перекрыли автомагистраль Душанбе-Хорог и дорогу пограничной комендатуры.
«Преступная группировка готовилась к совершению этих преступных действий заранее, и с этой целью ввезла из-за рубежа оружие.
У организованной преступной группировки изъято большое количество оружия и военной амуниции. По данному факту прокуратурой ГБАО возбуждено уголовное дело», - сообщает ведомство.
В настоящее время ситуация в Рушанском районе стабильная, социальная инфраструктура и общественный транспорт начали функционировать в обычном режиме.
Оставшимся членам ОПГ объявлен ультиматум о сдаче правоохранительным органам, пока есть такая возможность, «иначе будет поздно».