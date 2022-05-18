В Таджикистане в ходе «антитеррористической операции» в Рушане убиты 8 и задержаны более 70 членов ОПГ, – МВД РТ

МВД Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает, что в результате «антитеррористической операции» в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области были убиты 8 членов ОПГ, 11 человек ранены и более 70 – задержаны. Об этом сообщает агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-центр министерства.

По данным МВД, организованные преступные группировки в Рушанском районе ГБАО совершили сегодня нападение на колонну автомашин специального антитеррористического подразделения Госкомитета национальной безопасности страны.

При нападении, как отмечается в сообщении МВД, использовались различные виды оружия и «Коктейли Молотова». В результате нападения был убит один офицер и ранены 13 бойцов спецподразделения.

Отмечается, что ОПГ в составе 200 человек, используя все виды оружия в центре Рушанского района перекрыли автомагистраль Душанбе-Хорог и дорогу пограничной комендатуры.

«Преступная группировка готовилась к совершению этих преступных действий заранее, и с этой целью ввезла из-за рубежа оружие.

У организованной преступной группировки изъято большое количество оружия и военной амуниции. По данному факту прокуратурой ГБАО возбуждено уголовное дело», - сообщает ведомство.

В настоящее время ситуация в Рушанском районе стабильная, социальная инфраструктура и общественный транспорт начали функционировать в обычном режиме.

Оставшимся членам ОПГ объявлен ультиматум о сдаче правоохранительным органам, пока есть такая возможность, «иначе будет поздно».

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