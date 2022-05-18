Жители считают свои акции мирными, в защиту своих прав, - СМИ о ситуации в Рушане Таджикистана

CentralAsia (KZ) - Жители считают свои акции мирными, в защиту своих прав, пишет радио «Озоди», комментируя ситуацию в Рушанском районе Таджикистана.

Издание цитирует официальное сообщение МВД республики о начале «антитеррористической операции» в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Министерство заявила также о причастности ОПГ.

По данным таджикского ведомства, в Рушанском районе произошли столкновения между правительственными войсками и жителями, которые перекрыли дорогу на Хорог.

«Жители считают свои акции мирными, в защиту своих прав. Некоторые международные организации и таджикская оппозиция, находящаяся в Европе, призвали таджикские власти прекратить преследование мирных протестующих в ГБАО», - пишет СМИ.

Издание отметило, что некоторые новостные сайты, освещающие события в ГБАО, сообщают, что в столкновениях применялось тяжелое вооружение.

«Подтвердить эти слова из других источников пока невозможно. В настоящее время доступ в интернет в ГБАО отключен», - пояснили в «Озоди».

Ситуация в ГБАО неспокойна с 14 мая, когда несколько сотен жителей Хорога вышли на акцию протеста в местечке Бархорог и потребовали отставки главы ГБАО Алишера Мирзонабота и мэра города Ризо Назарзода, снятия всех блокпостов в областном центре, прекращения преследования жителей Бадахшана, проведения справедливого расследования ноябрьских событий и освобождения задержанных и осужденных активистов.

Протестующие дали властям время на рассмотрение своих требований до 16:00 16 мая. После того, как власти Горно-Бадахшанской автономной области отказались рассмотреть вопрос об отставке главы региона и мэра Хорога, называя требования митингующих незаконными, 16 мая большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. У местечка Чинак их встретили сотрудники правоохранительных органов Таджикистана, которые применили резиновые пули и слезоточивый газ.

По официальным данным, в ходе столкновений протестующих с силовиками один житель Хорога погиб и трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Местные жители сообщают, что ранения получили и несколько участников протеста.

«Ситуация в ГБАО осложнилась с тех пор, как 25 ноября 2021 года в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рошткалинского района ГБАО был убит местный житель Гулбиддин Зиёбеков. После происшествия на центральной площади города Хорога собрались до несколько тысяч человек. Митинги продолжались четыре дня. Требование собравшихся были в том, чтобы привлечь к ответственности виновных в гибели Зиёбекова, отставка нового главы области Алишера Мирзонабота, вывод военных из Хорога и восстановление интернет-связи в области.

Власти пообещали митингующим восстановить связь, начать расследование по факту гибели Зиёбекова, вывести военных и не привлекать к ответственности митингующих, если они покинут площадь. Митинги завершились 28 ноября, однако, как утверждают члены «Комиссии 44», созданной гражданскими активистами в последний день митинга в Хороге, расследование убийства Гулбиддина Зиёбекова и еще двух жертв ноябрьских событий продолжается по сей день», - отметили в издании.

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