экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО - СМИ

CentralAsia (CA) -  Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о присоединении к Североатлантическому альянсу Финляндии и Швеции, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, послы стран НАТО встретились в среду, 18 мая, чтобы обсудить заявки на вступление в блок, которые подали Хельсинки и Стокгольм, но Анкара не дала переговорам начаться.

В НАТО отказались комментировать информацию о блокировке переговоров и привели заявление генсека Йенса Столтенберга о том, что «необходимо учитывать интересы безопасности всех союзников». По его словам, в альянсе рассчитывают «проработать все вопросы и прийти к быстрому решению».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Представлены коллекции зарубежного искусства в музее Занабазар
  • Турецкая лира упала до минимумов декабря 2021 года
  • В Ташкенте восстановят 12 исторических крепостных ворот


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com