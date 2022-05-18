Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО - СМИ

CentralAsia (CA) - Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о присоединении к Североатлантическому альянсу Финляндии и Швеции, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, послы стран НАТО встретились в среду, 18 мая, чтобы обсудить заявки на вступление в блок, которые подали Хельсинки и Стокгольм, но Анкара не дала переговорам начаться.

В НАТО отказались комментировать информацию о блокировке переговоров и привели заявление генсека Йенса Столтенберга о том, что «необходимо учитывать интересы безопасности всех союзников». По его словам, в альянсе рассчитывают «проработать все вопросы и прийти к быстрому решению».