Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО - СМИ
- Азия и мир, общество
- 19:51, 18 мая 2022
- Просмотров: 323
CentralAsia (CA) - Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о присоединении к Североатлантическому альянсу Финляндии и Швеции, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.
По данным газеты, послы стран НАТО встретились в среду, 18 мая, чтобы обсудить заявки на вступление в блок, которые подали Хельсинки и Стокгольм, но Анкара не дала переговорам начаться.
В НАТО отказались комментировать информацию о блокировке переговоров и привели заявление генсека Йенса Столтенберга о том, что «необходимо учитывать интересы безопасности всех союзников». По его словам, в альянсе рассчитывают «проработать все вопросы и прийти к быстрому решению».
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.