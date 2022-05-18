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Путин наградил президента Туркменистана орденом Дружбы
Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) -  Президент России Владимир Путин наградил лидера Туркменистана Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа указано, что Бердымухамедов награжден «за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном».

Сердар Бердымухамедов — сын предыдущего президента Туркменистн Гурбангулы Бердымухамедова, который руководил страной 15 лет. В марте в стране прошли президентские выборы, на которых Бердымухамедов-младший победил, набрав 72,97% голосов.

До избрания на пост президента Сердар Бердымухамедов занимал различные государственные должности. Сперва был главой департамента МИД, затем стал замминистра иностранных дел, руководил одной из областей страны Ахалским велаятом и занимал пост главы Министерства промышленности Туркмении. Незадолго до начала избирательной кампании он стал вице-премьером и членом Совета безопасности страны.

До победы на выборах Бердымухамедов-младший обещал сохранить нейтралитет Туркменистана, развивать добрососедские отношения и укреплять сотрудничество с международными организациями, в частности с ООН.

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