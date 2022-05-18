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Президент Украины предложил продлить военное положение до конца августа

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения в стране. Карточка документа есть в электронной базе украинского парламента.

«Срок действия военного положения в Украине продлевается с 05:30 25 мая 2022 года сроком на 90 суток», — говорится в тексте документа, который приводит УНИАН. Таким образом, режим военного положения предлагается продлить до 23 августа.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля, в день начала российской военной операции в стране. Изначально срок его действия должен был истечь 26 марта, но за несколько дней до этого Зеленский внес законопроект о его продлении на 30 суток. После того как документ одобрила Верховная рада, 20 марта президент поставил под ним свою подпись.

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