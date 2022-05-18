«Ъ»: Тлеющий таджикский регион задымил протестами

CentralAsia (TJ) - МВД Таджикистана сегодня, 18 мая выступило со специальным заявлением, в котором признало факт обострения обстановки в Хороге Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Накануне там прошли протесты, в ходе которых один из участников митинга погиб, а трое сотрудников МВД получили ранения. По словам оппозиционеров, причиной недовольства стал жесткий пропускной режим, уже давно действующий в регионе, и аресты его известных уроженцев — в том числе с депортацией из России, пишет «КоммерсантЪ».

Власти описывают происшедшее как провокацию некой «преступной группировки» «с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения и давления на местные власти». В регионе отключен мобильный интернет, а независимые таджикские СМИ отказываются освещать происходящее, опасаясь последствий.

С заявлением, касающимся обострения обстановки в Хороге Горно-Бадахшанской автономной области, МВД Таджикистана выступило сегодня. «16 мая текущего года в 18 часов 30 минут главарь организованной преступной группы Хорога Мамадбокир Мамадбокиров во главе и по указанию Улфатхоним Мамадшоевой и лица, находящегося в розыске, Алима Шерзамонова, в махалле (районе) Хороги боло города Хорог с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения и воздействия на органы государственной власти для принятия решений, в интересах лиц, занимающихся незаконной преступной деятельностью, организовал незаконный митинг»,— заявили в МВД. Силовики признали, что один из протестовавших — 29-летний Замир Назришоев — погиб, а для разгона демонстрации «применялись специальные средства».

Впрочем, как утверждают в ведомстве, участники митинга сами напали на силовиков и «взорвали ручную гранату». Среди сотрудников МВД тоже есть пострадавшие — их трое.

На следующий день, 17 мая, сообщений о продолжении протестов не было.

Горный Бадахшан (или Памир) известен своей труднодоступностью и оторванностью от остальной страны. Аэропорт в столице региона Хороге давно не принимает пассажирские самолеты, а путь на автомобиле из Душанбе занимает не меньше 12 часов. При этом часть маршрута проходит вдоль реки Пяндж, которая служит естественной границей с Афганистаном, а на дороге выставлено несколько блокпостов. Жители горного региона тоже отличаются от остальных жителей Таджикистана языками (их несколько, но почти все относятся к той же восточно-иранской группе, что и таджикский), а также религией: они исповедуют исмаилизм, течение шиитской ветви ислама, в то время как большая часть таджиков — сунниты.

Наконец, в регионе непростой общественный уклад. В то время как чиновники, назначенные из Душанбе, редко пользуются доверием жителей, большое влияние имеют неформальные лидеры, так называемые авторитеты. Один из них — это упомянутый в заявлении МВД Мамадбокир Мамадбокиров, или просто Бокир, ветеран пограничной службы, который известен заботой о подчиненных (чтобы лучше накормить отряд, он забивал яков с собственной фермы) и жесткой борьбой с наркотрафиком на границе с Китаем. Как утверждал сам господин Мамадбокиров, это и стало причиной его увольнения — контрабанду якобы курировали высокопоставленные чиновники. В свою очередь, власти называют «авторитетов» не иначе как лидерами ОПГ, хотя в 2018 году президент Эмомали Рахмон даже приглашал их на переговоры в Душанбе. Хотя Горный Бадахшан — одно из главных туристических направлений в Таджикистане, Хорог не выглядит гостеприимным городом и перегорожен множеством блокпостов.

На многих коротких видеозаписях, которые распространялись в социальных сетях вечером в понедельник, видны небольшие, но активные группы молодых мужчин, которые машут руками, хлопают в ладоши и демонстрируют плакаты, перекрывая узкую проезжую часть в населенном пункте среди гор. На других кадрах можно видеть проезжающие грузовики с военными и разрывы дымовых гранат, которые заставляют протестующих отступать.

Более подробную информацию о происшедшем получить просто невозможно: как сообщается, в регионе отключили интернет, а крупнейшее независимое СМИ Таджикистана, агентство «Азия-Плюс», заявило, что отказывается освещать протесты, так как за это им может грозить закрытие.

«Ранее «Азия-Плюс» получила официальное предупреждение Генеральной прокуратуры и неофициальное предупреждение от других госструктур о том, что наше издание «односторонне» освещает события в ГБАО и «дестабилизирует ситуацию в стране. «Азия-Плюс» было предписано «устранить указанные недостатки», в противном случае нашему изданию грозит закрытие. Учитывая данный факт, наша редакция приняла решение пока воздержаться от освещения событий в Горном Бадахшане»,— говорится в заявлении редакции.

Таким образом, помимо официальных источников о ситуации в ГБАО можно узнать лишь из всевозможных Telegram-каналов и публикаций «Радио Озоди». Это СМИ сообщает, что протестующие требовали «отставки главы ГБАО Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзоды, снятия всех блокпостов в административном центре Хороге и прекращения преследования жителей Бадахшана». При этом, как сообщает издание, свои требования, протестующие огласили на менее масштабной акции протеста 14 мая, установив срок до вечера 16 мая. Но власти региона даже не стали рассматривать эти требования, назвав незаконными.

В свою очередь, «Ъ» удалось связаться с правозащитницей Улфатхоним Мамадшоевой, которую МВД Таджикистана назвало одним из организаторов акции. Она сообщила, что находится в столице Таджикистана, не скрывается и никакого интереса правоохранительных органов к себе не ощущает. Правда, Мамадшоева призналась, что распространяла сообщение об акции. «Я неделю назад приехала в Душанбе из Хорога, о митинге не знала. И кто его организаторы, я тоже не знала,— заявила она.— Да, на моем сайте был репост объявления, мы консолидированный народ и в трудный момент всегда друг друга поддерживаем». При этом неделю назад, по словам Мамадшоевой, в Горном Бадахшане была «спокойная обстановка», хотя «все ждали конца следствия по делу Гульбиддина Зиебекова».

Гульбиддин Зиебеков был убит при задержании в ноябре 2021 года, после чего в регионе были не менее масштабные протесты, чем сейчас. Гроб с телом 29-летнего мужчины приносили на главную площадь Хорога, а несколько сотен уроженцев Горного Бадахшана даже пришли к зданию посольства Таджикистана в Москве, чтобы потребовать справедливого разбирательства. Этот случай и стал поворотным моментом — после этого в регионе до марта не работал мобильный интернет (по словам Мамадшоевой, его включили лишь на праздник Навруз, который у некоторых народов Азии заменяет Новый год), а действия силовиков стали еще жестче, чем прежде.

Судя по всему, Гульбиддина Зиебекова хотели задержать, потому что он еще в начале 2021 года участвовал в жестком разговоре местных жителей с помощником прокурора. Поводом для конфликта, по данным местных СМИ, стало то, что представитель власти домогался местную девушку Зухру Шоназарову. Вместе с отцом она обратилась к нему, чтобы за взятку получить новый паспорт и уехать на заработки в Россию. Но помощник прокурора стал звонить девушке с непристойными предложениями, о чем стало известно односельчанам. Зухра Шоназарова обращалась в областную прокуратуру, но там ее жалобы не приняли всерьез, ответив, что она «не так красива, чтобы к ней приставать». Когда же в дело вмешались сочувствующие девушке жители, помощника прокурора все же перевели в Душанбе.

«Начиная с ноября 2021 года ситуация в области ухудшается,— цитирует «Радио Озоди» одного из протестующих на условиях анонимности.— Почти каждый день кого-то задерживают и показывают по ТВ «Бадахшан». Местные суды, как правило, оказываются бессильны доказать вину задержанных. Сейчас даже административное нарушение власти расценивают как тяжелое уголовное преступление».

Стоит отметить, что практически сразу после убийства Зиебекова власти попытались арестовать «авторитета» Мамадбокира Мамадбокирова, обвинив его в нападении на начальника управления образования ГБАО Лутфулло Наврузова. Но под стражей Бокир так и не оказался.

Весной 2022 года обстановка в регионе относительно стабилизировалась, но в мае власти все же дали протестующим новые поводы для возмущения. Ими стали приговоры двум другим известным уроженцам Бадахшана: Амриддину Аловатшоеву и Чоршанбе Чоршанбиеву. Это молодые и спортивные люди (Чоршанбиев — профессиональный боец ММА), которые были в конце 2021 года депортированы из России и осуждены на родине. Аловатшоев 29 апреля получил 18 лет по совокупности пяти статей: «Организация экстремистского сообщества», «Организация преступного сообщества», «Захват зданий, сооружений, средств сообщения и связи организованной группой», «Захват заложника» и «Разжигание социальной, расовой, национальной, региональной, религиозной вражды или розни». При этом известно, что он поддерживал ноябрьские митинги в Хороге и, как считает сторона обвинения, организовал акцию возле посольства Таджикистана в Москве. Стоит отметить, что поначалу в Душанбе утверждали, что Амриддин Аловатшоев вернулся из Москвы добровольно, но затем генпрокурор республики Юсуф Рахмон признался, что это была экстрадиция.

Чоршанбе Чоршанбиева также депортировали из Москвы в декабре 2021 года, после того как его задержали сотрудники ГАИ за агрессивную езду по городу без прав и страховки. Но на родине ему нашли более серьезное обвинение: «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» на основании выступлений в соцсетях. Приговор был оглашен 13 мая и составил 8,5 года тюрьмы.

По мнению политолога из Таджикистана, который настоял на анонимности, опасаясь преследования за свои слова, «осуждение Чоршанбе было последней каплей».

«Сам по себе он не настолько популярен. Но в регионе решили: если такого простого и далекого от политики парня просто так, ни за что посадили, то чего теперь ждать другим?» — рассуждает собеседник «Ъ». Саму же ситуацию в регионе он описал как тупик. «Власти думают, что могут все задавить, но это заблуждение. Причем трагическое, которое негативно скажется на будущем страны. Компромисс станет возможным, если прекратятся массовые аресты, в том числе в России»,— продолжил таджикский эксперт. Недальновидность руководства Таджикистана, по его словам, заключается еще и в том, что если нынешние «авторитеты», такие как Мамадбокир Мамадбокиров, окажутся в тюрьме, то их место займут более молодые и радикальные.

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