Частных таксистов в Ашхабаде арестовывают на 15 суток

CentralAsia (TM) - В столице Туркменистана автомобили водителей-частников отправляют на штрафную стоянку, а их самих, попавшихся на провозе пассажиров за деньги, арестовывают на 15 суток.

Указание из МВД – максимально заполнить стоянку на 2000 мест и не выпускать оттуда ни одну машину без особого разрешения заместителя министра, сообщили источники turkmen.news.

Поймать такси ни в Ашхабаде, ни даже в его пригородах сейчас практически невозможно. На центральных дорогах на поднятую руку не останавливается ни один водитель, потому что затем их вычислят по камерам и обязательно поймают. По сообщениям источников, на поимку такси уходит до одного часа, водители соглашаются брать пассажиров только на второстепенных улицах, где нет камер видеонаблюдения.

Водители считают, что все дело в новом министре внутренних дел Мухаммете Хыдырове, сменившем в апреле на этой должности своего предшественника. «Новая метла по-новому метет, — говорят о нем ашхабадцы. — Не иначе как хочет выслужиться перед Сердаром Бердымухамедовым».

Есть и другая версия: в столице действует государственный таксопарк, для которого в последние годы завезли сотни автомобилей. Власти хотят, чтобы люди пользовались именно его услугами. Однако сами ашхабадцы предпочитают добираться в нужное место по старинке, голосуя на обочине дороги. Любая проезжающая машина может остановиться и отвезти по указанному адресу. Но сейчас с новыми запретами частники не рискуют подбирать пассажиров по дороге.