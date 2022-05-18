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Глава МИД Узбекистана встретился с министром туризма Израиля

CentralAsia (UZ) -  Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сегодня встретился с министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым, прибывшим в страну с визитом.

По информации МИД, в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы узбекско-израильского взаимодействия в различных сферах с акцентом на активизацию связей в торгово-экономической области.

Отмечалось, что в последнее время во всем мире, в том числе и в Израиле, растет интерес к Узбекистану в качестве перспективного туристического направления.

Рассмотрены конкретные предложения по наращиванию туристского потока в Узбекистан, развитию туриндустрии страны, улучшению и расширению видов оказываемых путешественникам услуг.

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