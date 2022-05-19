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Монгольский фильм «Принцесса Хутулун» покажут в странах Латинской Америки

CentralAsia (MNG) -  Монгольский фильм «Принцесса Хутулун — В поисках золотой сутры», совместного производства производства «Шуудэр» и телерадиовещательной и медиа-производственной компании VOO, будет показан в странах Центральной и Южной Америки.

Фильм будет выпущен под названием «Принцесса-борчиха» на испанском и португальском языках в странах Центральной Америки, таких как Мексика, Гондурас, Панама и Никарагуа, а также в некоторых странах Южной Америки, включая Боливию, Бразилию, Чили, Уругвай, Парагвай и Суринам с исключительными правами, а также неисключительные права на Британских Виргинских островах, Доминиканской Республике, Мартинике и Кубе.

Это первый случай, когда монгольский фильм одновременно выходит в прокат во всем латиноамериканском регионе.

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