Президент Монголии призвал сажать больше деревьев, — ЦТАК

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа призвал к активной посадке деревьев.

Он подчеркнул, что всем семьям, учреждениям и предприятиям придется высаживать вокруг своих домов и рабочих мест гораздо больше деревьев, чтобы создать гигиеничную и культурную среду для производства и жизни, — передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что правительство планирует не только активно поощрять посадку деревьев, но и широко выращивать фруктовые деревья и лекарственные травы для удовлетворения внутреннего спроса и экспортировать их в другие страны.

Каждый год отдельные лица и организации сажают деревья в мае и октябре в Национальный день посадки деревьев. В этом году мероприятие организовано под девизом «Давайте создадим нашу природу и окружающую среду» в рамках национального движения «Миллиард деревьев», инициированного президентом Монголии.

16 мая более 100 организаций, предприятий и частных лиц высадили в Национальном парке 10 тысяч деревьев 10 видов.

Президент Монголии У.Хурэлсух принял участие в церемонии открытия дня весенней посадки деревьев и вместе с представителями молодежи посадил деревья на участке «Парная роща» Национального парка.

В этом году в Национальном парке будет высажено 20 000 саженцев, выращенных более трех лет, и 100 000 деревьев по берегам реки Туул путем создания лесозащитных полос. Кроме того, в настоящее время создаются новые питомники на участках площадью 4 и 10 га.

«Мы гарантируем рост деревьев, которые сажаем. На сегодняшний день посажено более 150 000 деревьев 32 видов, из них 98 процентов успешно растут. Это связано с тем, как деревья защищают от болезней и вредителей, поливают и ухаживают за ними в течение всего года», — рассказала У.Оюунзул, руководитель национального парка.

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