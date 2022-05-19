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Кабмин Монголии утвердил перечень импортируемых продовольственных товаров, подлежащих освобождению от таможенной пошлины

CentralAsia (MNG) -  На очередном заседании сегодня, 18 мая, Кабмин утвердил перечень импортируемых сахара, растительного масла и риса, подлежащих освобождению от уплаты таможенных пошлин, и поручил министру продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан заключить соглашения с компаниями-импортерами. , в которых указаны права и обязанности вовлеченных сторон, в целях обеспечения стабильности цен на продукцию.

Для предотвращения подорожания и дефицита основных товаров Великий Государственный Хурал 29 апреля 2022 года утвердил Закон «Об освобождении от таможенных пошлин». таможенной пошлины до конца года и стабилизировать его предложение и цены.

Предполагается, что за счет освобождения основных импортных продуктов питания от таможенных пошлин цены на них снизятся на 4-7 процентов.

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