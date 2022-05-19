Монгольские продюсеры сотрудничают с венгерским режиссером для новой исторической драмы

CentralAsia (MNG) - Совместное производство Великобритании, Венгрии и Монголии «1242 Gateway to the West» с Кевином Спейси, Эриком Робертсом и Теренсом Стэмпом в главных ролях будет сниматься в Венгрии и Монголии с октября.

Двукратный обладатель «Оскара» снимет эту историческую драму в международном совместном производстве с капиталом из Великобритании, Венгрии и Монголии. Ветеран венгерского режиссера Питер Соос возглавит фильм, сценарий к которому написали Арон Хорват и Джоан Лейн, а продюсерами выступили Билл Чемберлен и Корнел Сипос. Монгольские сопродюсеры — Баяр Банзрагч и Баттушиг Батболд.

Фильм рассказывает о внуке Чингисхана Бату-хане, который был избран главнокомандующим западной части Монгольской империи. Опытный военачальник, он выиграл сражения от Китая до Персии и получил ответственность за вторжение в Европу, но в 1242 году Хану противостоит глубоко духовный человек и замок в Венгрии, который останавливает его вторжение в Европу и в конечном итоге приводит к его падению.

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