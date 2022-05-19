В Монголии обсужден законопроект о цифровом слежении за грузовыми автомобилями

CentralAsia (MNG) - Постоянный комитет юстиции обсудил проект резолюции о ратификации Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), и проект поправок к Закону о безопасности дорожного движения.

Министр дорог и развития транспорта Л.Халтар сообщил, что, присоединившись к соглашению, Монголия сможет соблюдать режим труда и отдыха водителей, устанавливать соответствующие условия труда и требования, обеспечивать безопасность движения, предотвращать дорожно-транспортные происшествия.

Соглашение ЕСТР направлено на то, чтобы водители и экипажи коммерческих транспортных средств массой более 3,5 тонн или перевозящих более девяти человек, занятых в международных автомобильных перевозках, не тратили слишком много времени на вождение. Оно также определяет контрольные устройства, устанавливает технические требования к конструкции, испытаниям, установке и осмотру этих устройств и требует, чтобы правоохранительные органы проверяли часы вождения.

В ходе встречи госсекретарь министерства С.Батболд сообщил: «Установив цифровое устройство наблюдения на каждом международном транспортном средстве, водители будут удаленно отслеживать, сколько часов они находятся за рулем или отдыхают и как быстро они едут. В действующем Законе о безопасности дорожного движения и Законе о дорожном движении такой нормы нет, поэтому в законопроект добавлены контрольные вопросы».

«Автомобили, выпущенные с 2010 года, имеют такие устройства наблюдения. Оно должно быть установлен на грузовиках, у которых их нет. Стоимость устройства составляет от 40 до 400 долларов США. Кроме того, это не вызовет дополнительных затрат, так как Национальный центр автомобильных перевозок обеспечивает комплексное дистанционное управление транспортными средствами при международных перевозках. После присоединения к соглашению соответствующий орган получает право ввозить оборудование для мониторинга. Ассоциация автомобильных перевозчиков Монголии является членом Международной ассоциации грузоперевозок и планирует импортировать контрольно-измерительное оборудование. Аккредитованная лаборатория при Национальном центре автомобильного транспорта будет проводить техническое обслуживание и поверку контрольно-измерительного оборудования», — подчеркнул он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения