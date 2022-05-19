Четыре основных момента инновационной выставки Министерства образования Монголии

CentralAsia (MNG) - Продолжается «Innovation Week-InnoWeek 22», ежегодно организуемая Министерством образования и науки с 2014 года.

Инновационная выставка, являющаяся частью кампании «Открытые инновации для возрождения», завершилась вчера в Национальном парке информации и технологий.

Основные моменты выставки включают детекторы взрывчатых веществ и подводных роботов, комиксы, основанные на технологии дополненной реальности, а также инновационные продукты питания и косметические товары.

Помимо чтения комиксов можно их смотреть

Argun Group, которая последние пять лет занимается разработкой технологии AR-Augmented Reality, управляет платформой AR Mongolia.

Платформа AR Mongolia создала комиксы, такие как Magic Tales, Nomadic Culture и Pips, и пользователи могут читать комиксы, а также смотреть их благодаря приложению.

Эту технологию можно использовать для многих вещей, таких как визитные карточки, рекламные щиты и инструкции по продуктам, и ее можно просматривать на любой этикетке AR, если у пользователя есть специальное приложение.

Следите за тем, что ваш ребенок ест в школе

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Arta Systems, дочерняя компания ICT Group, позволяет родителям контролировать, что их дети едят в школе.

Компания заключила партнерское соглашение со школой для установки автомата по продаже продуктов питания. Ребенок сможет выбирать из меню дня и покупать еду на специальную карту, а каждая транзакция будет фиксироваться в системе.

Затем родители могут войти в мобильный телефон своего ребенка с регистрационным номером своего ребенка, чтобы отслеживать, что он ел в этот день и накануне. Родители могут пополнить их карту с помощью интернет-банкинга.

В настоящее время система внедрена в школах Шинэ Эрин, Шинэ Эхлэл, в сомоне Ханбогд, аймака Өмнөговь и школе № 151.

Монгольские роботы

Создание роботов монгольской молодежью уже давно стало обычным явлением. Но настроить и запустить робота в жизнь — непростая задача.

Дистанционно-управляемая подводная лодка, разработанная студентами Монгольского университета науки и технологий, способна работать на глубине до 10 метров. Они сказали, что будет нетрудно увидеть дно озера Хубсугул, если в будущем удастся улучшить финансирование.

Курсанты из Университета обороны продемонстрировали робота-обезвреживающего бомбы и гусеничный робот с дистанционным управлением.

Ребята из Сельскохозяйственного университета разработали дистанционно управляемый дрон, способный за один полет распылить яд на 8 гектаров. Аграрному сектору нужны такие дроны.

Местные основные бренды аймака Өмнөговь

Впервые бренды аймака Өмнөговь проехали сотни километров в качестве местных представителей на выставке. Шесть инновационных компаний аймака Өмнөговь представили свою продукцию.

Медное колье, браслет, полотенце, стелька, кольцо марки "Одноо", морс Хармаг, различные продукты из ягод Гоби, компании "Хатан Хармаг", верблюжье молоко, йогурт компании "Илгэн тагш" и маринованные и сушеные черемши, сок черемши компании "Далан булаг".

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