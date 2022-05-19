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В Улан-Баторе общественный транспорт полностью обновят в два этапа

CentralAsia (MNG) -  Мэр Улан-Батора и губернатор столицы Д.Сумъяабазар представил на вчерашнем очередном заседании Кабинета министров обновление общественного транспорта в городе Улан-Батор.

Из 1240 автобусов, эксплуатируемых в настоящее время для общественного транспорта, 75% старше 10 лет, а 18% - 7-9 лет. В этом году планируется обновить 60 процентов парка общественного транспорта и довести его до 80 процентов в 2024 году. По словам мэра, в этом месяце парк пополнится 70 автобусами общественного транспорта и 75 школьными автобусами.

Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ поручил осуществить обновление парка общественного транспорта столицы в два этапа в 2022-2024 годах и решил еще раз обсудить это на совещании на следующей неделе.

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