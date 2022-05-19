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США возобновили работу посольства в Киеве

CentralAsia (CA) -  Американское посольство в Киеве вновь открылось после трехмесячного перерыва в работе. Дипмиссия закрылась за 10 дней до начала российских военных действий в Украине. Пока консульские услуги предоставляться не будут, а рекомендации Госдепа о запрете поездок остаются в силе по всей Украине.

«Мы официально возобновляем деятельность»,— заявил Reuters представитель посольства Дэниел Лангенкамп перед тем, как над зданием был поднят флаг США. Для работы дипмиссии пока возвращается небольшое число дипломатов.

Американское посольство закрылось 14 февраля, его сотрудники перебазировались в Польшу. Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин вернулась в страну 2 мая, посетив Львов. Многие западные страны вновь открыли свои посольства в Киеве. Среди них — Германия, Великобритания и Франция.

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