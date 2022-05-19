В Узбекистане планируют ввести социальные нормы потребления энергоресурсов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане будет введена норма социального потребления при сохранении практики субсидирования цен на энергоносители.

Министерства экономического развития и сокращения бедности, финансов и энергетики опубликовали информацию по вопросам реформирования энергетического сектора и необходимости введения социальной нормы потребления энергии и газа.

Под этим понимается определенное количество энергии, оплачиваемое населением по льготному тарифу. То есть она продается по относительно низкой (льготной) цене до определенной установленной суммы, а свыше этой суммы – по цене свободного рынка.

В официальном сообщении министерств не указывается размер социальных норм на газ и электроэнергию в Узбекистане.

Министерства утверждают, что по низким ценам на электроэнергию Узбекистан занимает 7-е место в мире после Ливии, Анголы, Судана, Кыргызстане, Зимбабве и Таджикистана (в Кыргызстане и Таджикистане большая часть электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями, поэтому она дешевле).

Например, в Кыргызстане, где принята социальная норма, за электроэнергию до 700 киловатт-часов необходимо платить 0,77 сом за киловатт-час, а за каждый киловатт-час свыше 700 киловатт-часов - 2,16 сом.

«Реформы в энергетике заложат основу для установления тарифов на природный газ и электроэнергию на принципах социальной справедливости, а также для обеспечения непрерывности и расширения энергоснабжения населения и наших предпринимателей», — говорится в сообщении.

Ожидается, что соответствующий проект документа будет вынесен на общественное обсуждение в ближайшие дни.