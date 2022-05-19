Япония поддержит по подъему затонувших транспортных средств и техники со дна озера Хубсугул

CentralAsia (MNG) - В Японии министр природы, окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ встретился с министром окружающей среды Японии Ямагучи Майкл Цуёоши и заместителем министра Оока Тошитака.

На встрече обсуждались вопросы окружающей среды, изменения климата, опустынивания, пыльных бурь, управления водными ресурсами, связывания углерода, биоразнообразия, загрязнения воздуха, защиты саксаула и вывода транспортных средств и оборудования из озера Хёвсгёль. окружающей среды.

По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией министр природы и окружающей среды Ямагучи Майкл Цуёоши и заместитель министра Оока Тошитака поблагодарили министра природы и окружающей среды Б. Бат-Эрдэнэ за визит и личную встречу и выразили их стремление к дальнейшему укреплению дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

Б.Бат-Эрдэнэ

Стороны обсудили пути совместного осуществления многостороннего и эффективного сотрудничества в области охраны окружающей среды в рамках глобального и регионального сотрудничества. Например, в рамках сотрудничества двух стран Япония полностью поддерживает инициативу президента Монголии У.Хурэлсуха вывести для его защиты по подъему 28 автомобилей, техники и самолетов, затонувших в озере Хубсугул.

Озеро Хубсугул является стратегически важным озером, на долю которого приходится 74,6% запасов пресной воды страны. В 28 транспортных средствах и пяти автомобилях, затонувших в озере, есть топливо, поэтому необходимо сначала их поднимать.

Отмечалось, что необходимо внедрить и обеспечить соблюдение международных стандартов в работе водного транспорта, провести комплексное исследование дна озера Хубсугул и разработать и реализовать программу по снижению рисков для водных ресурсов и качества, определить местонахождение и глубину затонувших транспортных средств в озере, провести картирование и фоновые исследования, обеспечить безопасность поэтапного вывода затонувших транспортных средств к 2024 году.

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